Мошенники разряжают Android-смартфоны скрытой рекламой

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Мошенники разряжают Android-смартфоны скрытой рекламой

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Фото: © Shutterstock

Энергоёмкие видео скрываются под обычными баннерами — так разработчики накручивают статистику, но сажают аккумуляторы смартфонов.

Журналисты BuzzFeed News узнали о существовании скрытой видеорекламы в мобильных приложениях для Android, которые расходуют крайне много заряда аккумулятора.

Энергоёмкие рекламные видео спрятаны в обычных баннерах. Пользователь видит классические рекламные изображения, в то время как система воспроизводит видео.

Такая схема получила название in-banner video ads ("видео в баннерах"). С её помощью разработчики накручивают статистику показов дорогой видеорекламы, что позволяет им зарабатывать десятки миллионов долларов ежемесячно.

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