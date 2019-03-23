Мошенники разряжают Android-смартфоны скрытой рекламой

Журналисты BuzzFeed News узнали о существовании скрытой видеорекламы в мобильных приложениях для Android, которые расходуют крайне много заряда аккумулятора.
Энергоёмкие рекламные видео спрятаны в обычных баннерах. Пользователь видит классические рекламные изображения, в то время как система воспроизводит видео.
Такая схема получила название in-banner video ads ("видео в баннерах"). С её помощью разработчики накручивают статистику показов дорогой видеорекламы, что позволяет им зарабатывать десятки миллионов долларов ежемесячно.
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