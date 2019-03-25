Apple представила сервис для чтения глянцевых журналов и интернет-СМИ

Компания из Купертино начала презентацию с улучшения приложения для чтения прессы.

Apple представила сервис Apple News+, обновлённую версию Apple News, на презентации в Театре Стива Джобса.

В нём собраны 300 традиционных журналов. Пользователи смогут читать их все в одном месте по подписке. Туда входят Vogue, Billboard, Popular Science, The New Yorker, National Geographic, Sports Illustrated и прочие издания.

Суммарная цена всех подписок — 9,99 доллара в месяц. Отмечается, что в новом сервисе рекламодатели не смогут собирать личные данные пользователя. Apple News+ стал доступен в США 25 марта сразу после презентации.