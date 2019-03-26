Названа дата выхода складного Samsung Galaxy Fold

Корейская компания готовит к выходу мобильное устройство с революционным форм-фактором.

Складной Samsung Galaxy Fold станет доступен для предзаказа 26 апреля, а в продаже появится 3 мая. Об этом сообщает SamMobile.

Смартфон будет доступен в 15 странах: в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Швеции, Испании, Норвегии, Дании, Финляндии, Бельгии, Нидерландах, Австрии, Польше, Румынии и Швейцарии. Он будет стоить 2 тысячи евро.

Galaxy Fold представили 20 февраля. Он получил два экрана и сгибается большим дисплеем вовнутрь. Диагональ большого экрана — 4,6 дюйма, диагональ маленького экрана — 7,3 дюйма. Смартфон также оснащён шестью камерами: тройной основной, одинарной над маленьким экраном и двойной над большим.