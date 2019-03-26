Чехол для AirPods указал на скорый выход зарядки AirPower

На коробке футляра нашли изображение беспроводной зарядки, способной подпитывать несколько устройств одновременно.

Беспроводная зарядка AirPower оказалась изображена на коробке кейса для AirPods с поддержкой беспроводной зарядки.

Это футляр с Qi, предназначенный для тех, кто хочет остаться с первым поколением наушников и заряжать их беспроводным путём. Пользователи Сети полагают, что это ещё один намёк на скорый выход коврика.

Ранее поставщик Apple сообщил, что зарядка должна выйти до конца марта. Компания производит комплектующие для этого аксессуара и ожидает увеличения выручки в первом квартале 2019 года именно после выхода аксессуара.

В марте Apple также без презентации выпустила iPad Air и Mini, AirPods и iMac. Возможно, AirPower выйдет таким же образом.

AirPower была анонсирована в сентябре 2017 года вместе с iPhone X. Устройство должно было выйти в 2018 году, но не вышло из-за проблем с аппаратным обеспечением: девайс перегревался, когда заряжал больше одного аппарата.