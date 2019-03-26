Взрывной Samsung Galaxy Note 7 неожиданно получил обновлённый Android

Корейская компания обновила смартфон 2016 года. Ранее её телефоны получали апдейты в течение всего двух лет.

Samsung Galaxy Note FE, копия Note 7, получил обновление Android с новой версией Pie и оболочкой One UI. Об этом сообщает SamMobile.

Пользователи смартфона получили уведомление. Вес обновлённой операционной системы составляет 1588 Мбайт.

Это не единственный флагман 2016 года, который получит новую версию операционной системы и прошивки. Ранее стало известно, что они будут доступны и Galaxy S7.

Galaxy Note 7 известен случаями со взрывом аккумуляторов. Galaxy Note FE — копия смартфона с другими аккумуляторами. Она продавалась в Южной Корее.