Huawei выпустит музыкальный сервис, который станет конкурентом Apple Music

Huawei планирует выпустить в России собственный музыкальный сервис — Huawei Music. Об этом сообщает "Коммерсант".
Приложение будет конкурентом сервисов Google Play, Apple Music и "Яндекс.Музыка". Аудиозаписи и клипы будут доступны по подписке, цена которой окажется на уровне конкурентов.
Huawei Music будет предустановлена на смартфоны компании. Таким образом она хочет сразу набрать большую аудиторию. Напомним, после неудачи с выходом в США производитель сделал большую ставку на российский потребительский рынок.
Ожидается, что индустрия музыкальных сервисов начнёт стремительно развиваться в России в этом году. Ранее стало известно, что летом в нашей стране наконец появится Spotify.
Также стало известно, что в этом году в России появится система бесконтактных платежей Huawei Pay. Она должна стать конкурентом Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.
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