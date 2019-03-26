Huawei выпустит музыкальный сервис, который станет конкурентом Apple Music

Компания готовится выйти на рынок музыкальных сервисов и набрать аудиторию, сделав приложение предустановленным в своих смартфонах.

Huawei планирует выпустить в России собственный музыкальный сервис — Huawei Music. Об этом сообщает "Коммерсант".

Приложение будет конкурентом сервисов Google Play, Apple Music и "Яндекс.Музыка". Аудиозаписи и клипы будут доступны по подписке, цена которой окажется на уровне конкурентов.

Huawei Music будет предустановлена на смартфоны компании. Таким образом она хочет сразу набрать большую аудиторию. Напомним, после неудачи с выходом в США производитель сделал большую ставку на российский потребительский рынок.

Ожидается, что индустрия музыкальных сервисов начнёт стремительно развиваться в России в этом году. Ранее стало известно, что летом в нашей стране наконец появится Spotify.

Также стало известно, что в этом году в России появится система бесконтактных платежей Huawei Pay. Она должна стать конкурентом Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.