Huawei представила смартфоны с лучшей камерой в мире

Мобильные устройства компании, как и предшественники, удивили возможностями съёмки.

Флагманы Huawei P30 и P30 Pro представлены официально.

Смартфоны получили каплевидные вырезы. Верхняя рамка — одна из самых тонких среди всех смартфонов. Камеры смартфонов серии P30 получили профессиональные возможности.

Huawei P30

Смартфон получил тройную камеру с разрешением 8+16+40 Мп. Под вспышкой расположены сенсоры для анализа фокусного расстояния.

Он оснащён OLED-экраном с диагональю 6,1 дюйма, процессор — Kirin 980, объём оперативной памяти — 6 Гб, объём аккумулятора — 3650 мАч. Стандарт защиты от воды и пыли — IP53.

В P30 сохранён разъём для наушников. Также нижний динамик расположен на нижнем торце, а не в разъёме USB-C.

Huawei P30 Pro

Cмартфон получил четыре основные камеры. Её разрешение камеры — 20+40+8 Мп, также она оснащена ToF-сенсором для анализа глубины резкости.

Фишка смартфона — зум. 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой. Он позволяет снимать с высоким качеством при многократном увеличении. Телеобъектив оснащён оптической стабилизацией.

В основном сенсоре уменьшена апертура по сравнению с P20 Pro с f/ 1,8 до f/ 1,6. Это позволит получать более качественные снимки в условиях недостаточной освещённости. Также он оснащён оптической стабилизацией с искусственным интеллектом.

Камера отличается особым строением пикселей, что позволяет улавливать на 40% больше света. Помимо этого, он может снимать в полной темноте. По словам генерального директора Huawei Ричарда Ю, камера телефона видит то, чего не видит человеческий глаз.

Камера уже признана лучшей в мире экспертами DxO Mark. Она набрала 112 баллов и оказалась выше P20 Pro, Mate 20 Pro и Samsung Galaxy S10+. Качество фото было оценено в 119 баллов, качество видео — в 97 баллов. А селфи-камера P30 Pro заняла 4-е место в рейтинге DxO Mark, оказавшись хуже Galaxy Note 9, Google Pixel 3 и Galaxy S10+.

Смартфон получил водозащиту по стандарту IP68. Он работает на процессоре Kirin 980, объём аккумулятора составляет 4200 мАч, объём оперативной памяти — 8 Гб. Смартфон поддерживает быструю зарядку, способную восполнить энергию на 70% за полчаса, и обратную зарядку.

В смартфоне стоит OLED-экран с разрешением Full HD+. Его диагональ — 6,5 дюйма, края дисплея изогнуты.