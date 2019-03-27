Samsung Galaxy Note 10 может выйти полностью без кнопок. Об этом сообщает ET News.
Вместо них на боковых гранях расположатся сенсоры, которые будут реагировать на сдавливание. Подобная технология — Edge Sense — есть во флагманах HTC.
Компания ещё не определилась, применит ли она такую технологию. Возможно, перед добавлением во флагман она опробует её в смартфоне среднего класса линейки Galaxy A.
По данным ET News, Galaxy Note 10 будет представлен в августе 2019 года. Смартфон получил кодовое имя Da Vinci. Возможно, название в честь легендарного художника намекает на очередное улучшение Стилуса S Pen.
- Популярные
- По времени