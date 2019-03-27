Вместо них будут сенсоры, распознающие силу сдавливания. Возможно, перед появлением технологии во флагмане компания опробует её в смартфоне среднего класса.

Samsung Galaxy Note 10 может выйти полностью без кнопок. Об этом сообщает ET News.

Вместо них на боковых гранях расположатся сенсоры, которые будут реагировать на сдавливание. Подобная технология — Edge Sense — есть во флагманах HTC.

Компания ещё не определилась, применит ли она такую технологию. Возможно, перед добавлением во флагман она опробует её в смартфоне среднего класса линейки Galaxy A.

По данным ET News, Galaxy Note 10 будет представлен в августе 2019 года. Смартфон получил кодовое имя Da Vinci. Возможно, название в честь легендарного художника намекает на очередное улучшение Стилуса S Pen.