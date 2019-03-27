Продажи iPhone могут запретить в США

Apple продолжает испытывать проблемы из-за нарушения патентов производителя чипов Qualcomm.

Cудья из Комиссии по международной торговле США порекомендовала запретить продажи некоторых iPhone в Штатах. Об этом сообщает Apple Insider.

Ранее Apple признали виновной в нарушении патентов производителя чипов Qualcomm. Определённые модели iPhone могут запретить, если такое решение одобрят члены комиссии, сейчас оно носит исключительно рекомендательный характер.

iPhone серии 7, 8 и X по решению судов уже были запрещены в Германии и Китае из-за нарушения патентов Qualcomm. Компания из Купертино обходила запреты, обновляя программное обеспечение телефонов с исправлением элементов, где были нарушены патенты.