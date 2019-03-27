Флагман Huawei 2017 года получил последний Android

Смартфону теперь доступны актуальные версии операционной системы и фирменной оболочки.

Флагман 2017 года Huawei P10 получил обновление операционной системы Android 9 Pie. Об этом сообщило издание Android Police.

Операционная система займёт 407 МБ на диске. Вместе с Android обновилась и фирменная прошивка до EMUI 9.0. Пользователи уже разместили в Сети скриншоты с аннотацией к обновлению.

Особенности Huawei Emotion UI — система управления жестами без отдельной кнопки "Назад" в отличие от чистого Android и жесты суставами пальцев — костяшками можно сделать скриншот выделенной области экрана и включить разделение экрана.

Обновления распространяются по миру неравномерно. Возможно, российским пользователям апдейт станет доступен позже.