ЭКГ из Apple Watch Series 4 может скоро добраться до Европы

Пользователи умных часов из Великобритании заметили наличие аннотации к этой возможности в приложении "Здоровье" для iPhone. Возможно, в одном из ближайших обновлений опция станет доступна к использованию.

Европейские пользователи должны получить функцию ЭКГ в Apple Watch Series 4 с выходом watchOS 5.2. Об этом сообщает MacRumors.

Юзеры умных часов заметили наличие инструкции к пользованию функцией в приложении "Здоровье" для iPhone после обновления iOS 12.2, вышедшей 25 марта.

Сейчас возможность доступна только пользователям Apple Watch Series 4 из США. Юзеры из других стран также могут ей пользоваться, поменяв в настройках регион на Штаты.

В Apple Watch Series 4 есть и другие функции для контроля здоровья. Часы также распознают падение пользователя и позвонят в скорую, если он долго не встаёт.