Американские iPhone теперь можно ремонтировать в России по гарантии

Теперь на американские смартфоны Apple 2018 года распространяется международная гарантия сроком на один год.

iPhone XR, XS и XS Max, выпущенные для США, теперь принимаются авторизованными сервисами в России по гарантии. Об этом сообщило издание MacDigger со ссылкой на партнёра из АСЦ Apple.

Владельцы смартфонов Apple, выпущенных для иностранных рынков, нередко получали отказ в обслуживании. Теперь сервисные центры могут не взять на ремонт только китайские (с двумя сим-картами) и японские модификации, а также отказать в их обмене.

Это хорошая новость прежде всего для владельцев смартфонов под номерами: XS — A1920, XS Max — A1921, XR — A1984. На американские модели теперь распространяется международная гарантия сроком на один год. На версии с РСТ действует двухлетняя гарантия по закону РФ о защите прав потребителей.