Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса

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Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса

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Фото © Xiaomi

Компания начала продажи среднебюджетного устройства с камерой на 48 мегапикселей и современным разъёмом USB-C.

Первую партию Redmi Note 7 в России раскупили за 27 минут, сообщает Xiaomi.

Партия составляла 15 200 копий. Смартфоны продавались в официальном магазине компании Mi.com и на AliExpress Tmall. Модель стала доступна для покупки 28 марта, следующая партия прибудет 4 апреля.

Redmi Note 7 был представлен для России в марте. Смартфон в комплектации 3+32 ГБ стоит 13 990 рублей. За эти деньги производитель обещает телефон с современным разъёмом USB-C, предфлагманским процессором и камерой с высочайшим разрешением.

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