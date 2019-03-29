Продажи смарт-приставок в России выросли почти в два раза

С помощью этого устройства обычный телевизор можно сделать полноценной мультимедийной платформой.

Объединённая компания "Связной | Евросеть" проанализировала продажи смарт-приставок в России за 2018 год. Выяснилось, что их продажи в штучном количестве увеличились на 82% по сравнению с 2017 годом.

В денежном выражении рост составил 88%. Всего за 2018 год было продано 133 тысячи смарт-приставок на общую сумму около 830 млн рублей, средняя стоимость устройства составляет 6,2 тысячи рублей.

Лидером "в штуках" стала Xiaomi, доля рынка бренда составила 29%. На втором месте идёт сингапурская Rombica c 21%, на третьем Apple — 19%. Рост популярности смарт-приставок объясняется тем, что они дают возможность превратить любой телевизор в современное мультимедийное устройство со всеми функциями и сервисами Smart TV.

Самыми популярными смарт-приставками в России с беспроводной зарядкой стали Apple TV 4K и Mi Box 3. Аналитики интернет-магазина ждут увеличения продаж устройств и в 2019 году в связи с запуском потокового сервиса Apple TV Plus.

Ранее был замечен рост популярности смартфонов с беспроводной зарядкой. Однако пользователи покупают такие устройства в основном не из-за неё, а потому что её поддерживают почти все современные флагманы.