Чертежи нового iPhone появились на фото

Утечка подтверждает наличие тройной основной камеры и её расположение в квадратной рамке.

На сайте Slash Leaks появилось фото чертежей нового iPhone.

Утечка подтверждает наличие тройной камеры. Её сенсоры вместе со светодиодной вспышкой разместятся в квадратной рамке. Также в корпусе будет вырез для беспроводной зарядки.

Ранее издание Mac Otacara выложило рендеры новых смартфонов Apple. Ключевым отличием их от предшественников станет как раз камера, в остальном корпус будет таким же.

В 2019 году Apple также выпустит три смартфона. Они станут преемниками XS, XS Max и XR. Ранее Лайф собрал последние слухи о новых iPhone.