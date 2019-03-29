Чертежи нового iPhone появились на фото

На сайте Slash Leaks появилось фото чертежей нового iPhone.
iPhone XIの設計図がリーク、トリプルレンズカメラは四角形の配置 https://t.co/J4JMsjS26B pic.twitter.com/9iaVoV6AtM— iPod LOVE (@konsome) 29 марта 2019 г.
Утечка подтверждает наличие тройной камеры. Её сенсоры вместе со светодиодной вспышкой разместятся в квадратной рамке. Также в корпусе будет вырез для беспроводной зарядки.
Ранее издание Mac Otacara выложило рендеры новых смартфонов Apple. Ключевым отличием их от предшественников станет как раз камера, в остальном корпус будет таким же.
В 2019 году Apple также выпустит три смартфона. Они станут преемниками XS, XS Max и XR. Ранее Лайф собрал последние слухи о новых iPhone.
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