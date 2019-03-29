Apple официально отказалась от выпуска зарядки AirPower

Читайте также

Apple официально отказалась от выпуска зарядки AirPower

651

Фото: © Twitter/9to5Mac.com

С ней пользователь мог бы заряжать несколько устройств одним аксессуаром. Видимо, компания так и не решила проблему с аппаратным обеспечением.

Apple официально отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower. Об этом сообщает TechCrunch.

Вице-президент Apple по разработке оборудования Дэн Риччио прокомментировал ситуацию. По его словам, зарядка не соответствует высоким стандартам качества компании. Компания попросила прощения у пользователей за неоправданные ожидания и заверила, что продолжит развивать беспроводные технологии.

AirPower представили в сентябре 2017 года вместе с iPhone X, 8 и 8 Plus — первыми смартфонами компании с Qi. Цель этого девайса — позволить заряжать сразу несколько устройств на одной зарядке.

Она могла появиться в продаже ещё в 2018 году, но не выходила из-за проблем с аппаратным обеспечением: аксессуар сильно нагревался, когда на нём лежали два устройства и больше. Видимо, Apple так и не решила проблему.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×