AirPods отдыхают? На что способны Samsung Galaxy Buds

Вместе с флагманами Galaxy S10 компания презентовала беспроводные наушники Galaxy Buds. Одна из их особенностей — поддержка беспроводной зарядки, что позволяет новым смартфонам подпитывать их энергией. Лайф протестировал устройство.

Samsung Galaxy Buds пополнили ассортимент полностью беспроводных наушников. Тех, которые не соединены проводом и хранятся в футляре. Пользователи любят их за минималистичность — они надевают исключительно вкладыши, провода не болтаются вокруг шеи. Особенно это важно летом, когда на вас нет куртки или толстовки и любая лишняя деталь бросается в глаза.

Ещё один плюс полностью беспроводных наушников — подключение к устройствам. Их достаточно соединить один раз. Дальше нужно просто открыть футляр — и девайсы подключатся к устройству, положить наушники обратно и закрыть кейс — и они отключатся. Bluetooth-наушники с проводом придётся подключать каждый раз — нужно удерживать кнопку соединения, пока смартфон/планшет/компьютер найдёт их.

Компромисс Galaxy Buds — размер футляра. Его вряд ли положишь в карман джинсов — ткань сильно оттопырится, внешне будет выглядеть по-дурацки. Если и хранить кейс, то в кармане куртки или в рюкзаке. Когда нет ни того ни другого, футляр просто не знаешь куда деть, тогда как Bluetooth-наушники с проводом можно просто оставить на шее как классическую гарнитуру. Зато при использовании устройств на вас будут висеть провода. В общем, тут строго на любителя.

Внешне у Galaxy Buds нет ничего общего с AirPods. Пока аксессуары Apple повторяют дизайн классических наушников и не имеют амбушюр, конкуренты из Samsung поступают другим образом. Здесь амбушюры есть, можно выбрать удобный размер. Наушники также увеличены в размере из-за наличия сенсорных панелей. И это первый минус экстерьера устройства — они сильно торчат из ушей.

Наушники не только выглядят неэстетично, но и оказываются менее удобными. Если носить устройства под шапкой, ткань будет сильно прижимать их, из-за чего снизится качество звука и создадутся неприятные ощущения. От каждого поворота головы они будут сильнее впиваться в ушные каналы, придётся постоянно поправлять.

На наушниках расположены сенсоры для переключения треков. Команды те же, что и у кнопки гарнитуры. Одно нажатие — включить/выключить дорожку, двойное — следующий трек, тройное — предыдущий. Первое время сенсоры мешают — бывает, поправляешь наушники, задеваешь панель, песня выключается. Приходится ещё раз нажимать. Но со временем интуитивно запоминаешь расположение сенсоров и не задеваешь их, тут исключительно дело привычки.

Особенно выгодно брать эти наушники владельцам смартфонов Samsung. Пользуясь Galaxy Buds, вы сможете настроить их по нескольким параметрам. Предустановленное приложение Galaxy Wear позволяет при желании отключить сенсоры, активировать или выключить шумоподавление, а также настроить частоту звука. Помимо этого здесь показан заряд наушников. Для подключения наушников владельцам Samsung не надо идти в настройки: открываешь футляр — и на экране появляется запрос на подключение аксессуаров.

Со смартфоном стороннего производителя из всех настроек вам будет доступен только эквалайзер. На iPhone, например, для этого проделайте следующий путь: "Настройки" —> "Музыка" —> "Эквалайзер". Остальные параметры и индикаторы будут недоступны, в плане контроля заряда придётся полагаться на разноцветный фонарик на футляре.

Кстати, автономность — сильнейшая сторона устройства и одна из причин брать именно его, а не AirPods. Вытащив наушники из футляра, вы сможете носить их шесть часов без подзарядки, за первый час аксессуары расходуют где-то 10% аккумулятора. За 20 минут они зарядятся от футляра ещё на 20% — это около двух часов работы. Полностью энергию от кейса они восполняют примерно за два часа. Футляр рекомендуется заряжать раз в два дня.

Важный момент: наушники поддерживают беспроводную зарядку. Так, их можно незначительно подзарядить от корпуса Samsung Galaxy S10 или купить док-станцию с двумя и более катушками — это позволит заряжать сразу несколько устройств одним аксессуаром. В футляре стоит разъём USB-C, вы сможете подзарядить его через кабель для телефона.

Качество звука для беспроводных наушников — флагманское. Если это главный параметр, выбрав Galaxy Buds вместо AirPods или Huawei FreeBuds, вы точно не разочаруетесь. Звук чистый, на уровне прочих дорогих беспроводных наушников. В сравнении с Beats X нам показалось, что Galaxy Buds даже лучше воспроизводят низкие частоты. Кстати, на них также расположены специальные датчики — если их вытащить из ушей, воспроизведение музыки прекратится.

Качество соединения среднее. Иногда в городе даже не около трансформаторов звук внезапно обрывается или мелодия начинает воспроизводиться только в одном наушнике. Такое происходит в тех местах, где этому не подвержены другие наушники. Закономерностей в обрывах связи мы не нашли.

Ещё — появляются помехи, если включить музыку и оставить устройство в комнате, а самому уйти в соседнее помещение. На Beats X таких проблем не наблюдалось, здесь при уходе в другую комнату проблемы появляются через раз.

Впрочем, проблемы возникают не так часто, как у Gear IconX, получавших в своё время шквал критики за некачественное соединение с устройствами. Здесь не настолько всё плохо: если переложить смартфон из переднего кармана джинсов в задний, качество звука хуже не станет — владельцы другой гарнитуры Samsung жаловались даже на это. Минимальные проблемы с соединением здесь всё же есть, но они замечаются редко и почти не мешают. Работа над ошибками почти удалась.

В итоге у Samsung получилось вписаться в тренд и сделать наушники с актуальными возможностями: аксессуары позволяют использовать беспроводную и обратную зарядки. Дизайн оказался противоречивой стороной наушников, перед покупкой желательно потрогать их в магазине и решить, удобно ли будет ими пользоваться. Если это не станет проблемой, то другими параметрами они вряд ли разочаруют — вы получите качественную беспроводную гарнитуру с отличным звуком и очень хорошей автономностью.