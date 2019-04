Убийца Xiaomi и Honor. Samsung Galaxy A50 — лучший бюджетник в мире?

Корейский производитель переосмыслил подход к созданию доступных смартфонов. Galaxy A50 — одна из самых ярких моделей компании. Лайф протестировал устройство.

Одной из задач Samsung в 2019 году стало укрепление позиций в среднебюджетном сегменте. Компании необходимо повышать требования к себе из-за стремительного прогресса Xiaomi и Honor. Помимо этого самую большую долю от общего числа продаж составляют именно телефоны с выгодным соотношением цены и характеристик, а компании важно быть номером один по этому показателю. Для этого бренд стал расширять линейку Galaxy A и создал новую линейку — Galaxy M. Смартфон Galaxy A50 — самая яркая среди новых моделей.

Престижный внешний вид

В конкурентной среде индустрии смартфонов важно не просто предлагать максимально высокие характеристики, но и иметь исключительные особенности, чтобы выделяться. У Galaxy A50 они есть: если тройная камера также присутствует и в P30 Lite, то подэкранный сканер отпечатка пальца — пока эксклюзивный элемент в этом сегменте.

Скорость у датчика средняя: чтобы разблокировать экран, нужно где-то полсекунды подержать палец над пиктограммой сканера. Он также должен располагаться вертикально или под небольшим углом, в горизонтальном положении система не определит владельца смартфона. Палец, кроме того, должен быть сухим и чистым, в противном случае владелец тоже не будет определён, придётся вводить ПИН-код.

Разблокировать смартфон можно, не включая экран. Нажмите один раз на дисплей, и в выключенном состоянии он отобразит пиктограмму сканера отпечатка пальца. Приложите его туда, и вы сразу выйдете на рабочий стол, спасибо OLED-экрану, способному работать в режиме Always On, где в разных участках дисплея пиксели могут гореть с разной степенью яркости.

Экран — главное достоинство смартфона. На правах главного производителя OLED-матриц Samsung поставляет сюда именно такой экран, а не обычный IPS. Помимо Always On на этом дисплее цвета выходят более насыщенными, не сравнить с IPS. Смартфон пришёл к нам сразу после теста Galaxy S10, здесь менее насыщенный чёрный цвет, но если не приглядываться — разница не сильно ощущается. Наличие такого экрана позволяет использовать главную фишку оболочки One UI — тёмную тему, с ней фон фирменных приложений почти сливается с рамками, получается эффектно.

Проблема OLED-экрана — выгорание пикселей: в Сети есть фотографии с выгоревшими экранами iPhone X или Samsung. Но также у многих пользователей OLED-дисплеи не выгорают спустя длительное время. В общем, смотрите сами.

Яркость экрана высокая — смартфоном комфортно пользоваться ясным днём, выставив это значение на максимальное. Углы обзора также широкие — если смартфон сильно отклонить, контрастность изображения не снизится.

Минус экрана — скруглённые края, под которые могут залезать элементы интерфейса. К примеру, в приложении YouTube у иконки "Библиотека" на нижней панели обрублена последняя буква, в игре Pubg Mobile под рамку залезает кнопка закрытия окна X. Будут ли приложения оптимизированы конкретно под этот смартфон — неизвестно.

С характеристиками наконец порядок

Galaxy J тоже предлагали престижные OLED-экраны. Только до недавнего времени под ними были спрятаны хилые чипы, 1 ГБ оперативной памяти, мелкие аккумуляторы, а стоили они наравне с более выгодными по характеристикам Xiaomi, Meizu и прочими конкурентами. Короче, натуральное паразитирование на имени.

A50 отображает новую политику компании: в нём стоят комплектующие, как минимум соответствующие цене смартфона. При этом по характеристикам девайс — аналогично Galaxy S10 — не устраивает революцию и не пытается быть лучшим в чём-то одном, а предлагает набор оптимальных параметров.

Сильная сторона смартфона — автономность. До конца дня энергии точно хватит, даже если нагружать девайс требовательными играми. При активном пользовании стриминговыми сервисами, мессенджерами и соцсетями заряда аккумулятора точно будет достаточно на два дня.

В плане производительности у устройства есть ограничения, но они незначительные. По крайней мере, с требовательными и плохо оптимизированными играми справляется достойно: Pubg Mobile на высоких настройках почти не лагает, но сильно нагревается корпус, а вот на средних настройках не чувствуешь никакого дискомфорта — можно играть несколько часов, это не скажется на температуре корпуса. В этом плане смартфон повёл себя лучше Redmi Note 7 — Xiaomi сильно нагревался и при игре на средних настройках.

Звук не относится ни к плюсам, ни к минусам Galaxy A50. Динамик громкий, трудно не услышать будильник, а видео комфортно смотреть с громкостью в 70%. При этом динамик тут один, качество звука среднее: он кажется резким, высокие частоты звучат неприятно. Правда, похожие динамики стоят во всех среднебюджетных смартфонах, так что A50 не совершил прорыв, но и не отстал от конкурентов.

Много камер, но толку?

Несмотря на наличие тройной камеры, съёмка — самая противоречивая часть Galaxy A50. Смартфон получил широкий модуль, ультраширокий, и датчик для анализа фокусного расстояния. Это интересно, но качество снимков не удивляет.

Самый привлекательный момент — наличие ультраширокого модуля. Он позволяет снимать с увеличенным углом обзора — так получаются интересные фотографии.

Качество снимков среднее — в ультрашироком модуле нет автофокуса, даже при идеальном освещении могут быть слабо детализированы элементы вроде дорожных знаков. Он пригоден к использованию только в идеальных условиях, при искусственном свете появляются шумы, а в условиях недостаточной освещённости снижается детализация.

С основной камерой ситуация лучше, чем с ультрашироким модулем, но она аналогично смотрится хуже конкурентов. По крайней мере, Redmi Note 7 и Honor 8X увереннее ведут себя в условиях недостаточной освещённости и при искусственном свете.

А вот селфи-камера хорошая. С ней выходят снимки с высокой детализацией и резкостью даже в сложных условиях — при недостаточной освещённости, а также с искусственным светом.

Выводы

Целью Samsung было создание более конкурентоспособных бюджетных смартфонов, и компания справилась с задачей: Galaxy A50 — заявка на звание лучшего среднебюджетного смартфона. Он достоин по ряду параметров и интересен подэкранным сканером отпечатка пальца.

Устройство оказалось полноценным конкурентом прошлогоднего хита Honor 8X. Впрочем, плюсы и минусы у девайсов разные, и для выбора между ними нужно расставить приоритеты: пока оппонент предлагает качественную для своего уровня камеру, Galaxy A50 ставит на экран и производительность.

Такой вывод и есть показатель прогресса компании. Если раньше её доступные телефоны рассчитывались на тех, кто сторонился китайских производителей, то теперь выбор между Galaxy A50 и Honor с Xiaomi зависит исключительно от вкуса и приоритетов покупателя.