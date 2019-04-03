Названы самые мощные Android-смартфоны в мире

Популярный бенчмарк опубликовал рейтинг смартфонов с самой высокой производительностью. лидеры — флагманы Xiaomi. В апреле рейтинг изменится из-за выхода новых смартфонах с мощными чипами.

Специалисты бенчмарка Antutu назвали 10 самых мощных смартфонов по данным на март 2019 года.

Первое место занял Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, набрав 372 072 очка в рейтинге. На втором месте расположился Xiaomi Mi 9с 371 878 очками, на третьем — Vivo iQOO Monster edition с 12 ГБ оперативной памяти, набрав 365 430 баллов.

Далее соответственно расположились Galaxy S10+, Galaxy S10, Vivo iQOO, Lenovo Z5 Pro GT, Nubia Red Magic Mars, Honor View 20 и Huawei Mate 20X.

Эксперты уверены, что рейтинг в скором времени изменится. В апреле появятся Meizu 16s и Red Magic 3, а также будут протестированы Huawei P30 и P30 Pro.

Ранее были названы 10 самых популярных смартфонов в России. Самый дорогой из них стоит 22 тысячи, это устройство среднего класса с тройной камерой от Samsung.