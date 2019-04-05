Покупатель Xiaomi из "Связного" обнаружил оскорбительное видео от продавцов

Сотрудники ретейлера призвали не орать на них, а также посоветовали не брать смартфоны Xiaomi.

Пользователь Xiaomi, едва купив смартфон, обнаружил в нём видео, записанное продавцами белорусского подразделения компании "Связной / Евросеть". В нём они оскорбили бренд.

Сотрудники магазина представились как Дана и Тимур. Они на камеру пожаловались на тяжёлую жизнь продавцов-консультантов. Одна из претензий — якобы хамство покупателей. Они призвали не орать на продавцов. После этого они якобы выпивают водки и режутся, после чего Тимур показал шрамы на запястье. Был ли это сарказм, неясно.

Помимо этого, Дана и Тимур негативно высказались о бренде Xiaomi, на смартфон которого и был записан ролик. Они призвали пользователей не покупать эти устройства и выбирать Huawei, если предлагают консультанты.

Также в коробке находился разряженный телефон, чего быть не должно. При покупке пользователь должен получать устройство хоть насколько-то, но заряженным. Это было первым, что насторожило покупателя. Сначала он закрыл на это глаза, но позже увидел ролик.

Сотрудники, записавшие видео, уже уволены, сообщает издание "360" со ссылкой на пресс-службу компании. Также известно, что Xiaomi отозвала отгрузки новых смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7 в белорусское подразделение "Связной / Евросеть", сообщил производитель.

— Xiaomi находится на первом месте в Белоруссии по смартфонам с 2017 года. Это главный показатель доверия к бренду, — прокомментировала ситуацию компания.