Показан смартфон, который понравится абсолютно всем

Блогер совместил в одном телефоне все элементы, которые нравятся пользователям, и вот что получилось.

Инсайдер Ice Universe опубликовал рендер смартфона, который должен понравиться абсолютно всем. Конечно, это просто концепт, подобный телефон никогда не выйдет.

I designed a universal smartphone, including: forehead, chin, Notch, water droplets, Hole, iris, 3D structured light, ToF, optical fingerprint, ultrasonic fingerprint, capacitive fingerprint, lifting rotary camera, top lift camera, physical keyboard, etc. To meet all your needs. pic.twitter.com/ImJMF25XPb — Ice universe (@UniverseIce) 7 апреля 2019 г.

Аппарат получил вытянутый "дырявый" экран, чёлку, широкую грань рамки сверху, подэкранный оптический сканер отпечатка пальца, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатка пальца, наружный сканер отпечатка пальца, а также клавиатуру Qwerty. Это одновременно классический смартфон, слайдер и телефон с выдвижной селфи-камерой.

Во второй половине 2018 года производители как раз начали экспериментировать с форм-факторами смартфонов — появились слайдеры и устройства с выдвижными селфи-камерами. Лайф протестировал Vivo NEX из этой серии.