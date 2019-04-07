Показан смартфон, который понравится абсолютно всем

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Показан смартфон, который понравится абсолютно всем

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Фото: © twitter.com/UniverseIce

Блогер совместил в одном телефоне все элементы, которые нравятся пользователям, и вот что получилось.

Инсайдер Ice Universe опубликовал рендер смартфона, который должен понравиться абсолютно всем. Конечно, это просто концепт, подобный телефон никогда не выйдет.

Аппарат получил вытянутый "дырявый" экран, чёлку, широкую грань рамки сверху, подэкранный оптический сканер отпечатка пальца, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатка пальца, наружный сканер отпечатка пальца, а также клавиатуру Qwerty. Это одновременно классический смартфон, слайдер и телефон с выдвижной селфи-камерой.

Во второй половине 2018 года производители как раз начали экспериментировать с форм-факторами смартфонов — появились слайдеры и устройства с выдвижными селфи-камерами. Лайф протестировал Vivo NEX из этой серии.

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