Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек

Компания показала, сколько времени без подзарядки может продержаться её новый бюджетный смартфон.

Xiaomi в соцсети Weibo запустила трансляцию с работой Redmi 7, чтобы показать, как долго смартфон продержится без подзарядки. Об этом сообщает GizChina.

Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа. К концу трансляции осталось только 205 человек.

Redmi 7 уже представлен для России. Он появится в продаже 12 апреля и будет доступен в трёх модификациях: 2+16 ГБ стоимостью 9990 рублей, 3+32 ГБ — 11 990 рублей, а также 3+64 ГБ по цене 13 490 рублей.