Аналитики выяснили, что Apple сэкономила на камере для самого дорогого iPhone

Эксперты подсчитали себестоимость камер в трёх флагманах и выяснили, что самая низкая — у самого дорогого из них.

Аналитики Cowen and Company выяснили, что себестоимость основной камеры iPhone XS Max почти вдвое ниже, чем у Huawei P30 Pro.

Эксперты сравнили себестоимость у трёх самых дорогих и престижных смартфонов: iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro.

Логичным образом технически самая сложная камера оказалась самой дорогой — стоимость производства камеры P30 Pro составляет $56. Камера Samsung оказалась дешевле — $44, а у iPhone XS Max — всего лишь $34,5.

Конечно, дороговизна комплектующей — не главный фактор для качественной съёмки, всё решает оптимизация. Также в XS Max стоит двойная камера без ультраширокого модуля, а в Galaxy S10+ и P30 Pro их больше.

И всё же в рейтинге DxO Mark выбранные смартфоны располагаются таким же образом: P30 Pro — абсолютный лидер, на втором месте — Galaxy S10+, делящая строчку с Mate 20 Pro и P20 Pro, XS Max занимает четвёртую строчку. Напомним, сильнейшая сторона P30 Pro — 10-кратный оптический зум.