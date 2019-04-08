Пользователи YouTube для Android получат важную функцию без платной подписки

Теперь юзеры Android-смартфонов могут смотреть видео в оконном режиме, не оформляя платную подписку.

Пользователям мобильного приложения YouTube, не оформлявшим платную подписку, стала доступна функция "Картинка в картинке". Об этом сообщает GSMArena.

Теперь они могут смотреть видео с сервиса в окне в определённом участке экрана и параллельно пользоваться другим приложением. В отличие от режиме "Разделение экрана" здесь видео не растягивается на весь экран по ширине.

Чтобы активировать режим, проделайте следующий путь: Аккаунт -> Настройки -> Общие и включите режим "Картинка в картинке". Ранее эта возможность была доступна только пользователям, оформившим подписку YouTube Premium.