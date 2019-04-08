Сканер отпечатка пальца в Galaxy S10+ обманули за 13 минут

Опыт показал, что идеальной системы защиты смартфонов пока что не существует. Копию отпечатка пальца, созданную на 3D-принтере, сенсор принял за палец владельца.

Энтузиаст обошёл защиту Samsung Galaxy S10+, распечатав отпечаток пальца на 3D-принтере.

Он сфотографировал отпечаток на бокале, обработал его в фоторедакторах, а после создал 3D-модель. С третьего раза датчик принял копию за палец владельца и разблокировал экран. Процесс занял 13 минут.

Отметим, что это сложная процедура. Тем не менее она доказала, что идеальной системы защиты пока не существует. И всё же тут ситуация лучше, чем в случае со сканером лица в Galaxy S10+, который удалось обмануть обычной фотографией.

В Samsung Galaxy S10 и S10+ стоит ультразвуковой дактилоскопический сенсор, а не оптический. Он распознаёт отпечаток даже мокрого, грязного или липкого пальца, что делает его более практичным. Также производитель уверяет, что сенсор более надёжен, чем оптический.