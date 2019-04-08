Белорусский "Связной" и Xiaomi хотят помириться после скандального видео

Ретейлер озвучил своё отношение к недавнему инциденту с видео от бывших сотрудников компании. Он не желает отказываться от сотрудничества с популярным брендом и высоко оценивает качество его смартфонов.

Белорусское подразделение компании "Связной | Евросеть" и китайский производитель электроники Xiaomi объявили о намерении разрешить конфликт.

Напомним, после инцидента со скандальным видео сотрудников ретейлера бренд приостановил поставки Redmi 7 и Redmi Note 7 в белорусские магазины компании.

Присутствовавшие в видео консультанты уже уволены. Компания отмечает, что её мнение о Xiaomi не совпадает с мнением уже бывших сотрудников. Топ-менеджеры "Связного | Евросети" сказали, что высоко оценивают продукцию бренда, покупатели в свою очередь заинтересованы в приобретении девайсов компании.

Xiaomi также выразила заинтересованность в разрешении конфликта. По словам главы подразделения Xiaomi в России и СНГ Юй Маня, никто не застрахован от подобных инцидентов.

Xiaomi является самым популярным брендом смартфонов в Белоруссии с 2017 года. Это главный показатель доверия к компании, считает её руководство.