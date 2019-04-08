Новые iPhone окажутся более толстыми, но камеры будут выпирать меньше

Видимо, корпусы будут более широкими из-за наличия более ёмких аккумуляторов. Кажется, в Купертино задумались об автономности устройств. Также тройные камеры должны быть более широкими, а слишком выпирающие модули смотрятся неэстетично. В общем, причин увеличивать толщину корпусов хватает.

Издание Mac Otacara опубликовало новую информацию о корпусе новых iPhone, передаёт 9to5mac.

По полученным данным, корпусы смартфонов станут чуть толще, при этом камера будет выпирать меньше. Вероятно, первое изменение связано с наличием более ёмких аккумуляторов, о чём стало известно ранее.

Так, 6,1-дюймовая модель с OLED-экраном будет толще предшественника на 0,15 мм, при этом в области камеры она окажется на 0,5мм тоньше. 6,5-дюймовая модель будет тоньше на 0,4 мм, но в области камеры тоньше на 0,25 мм.

СМИ удивило, что 6,1-дюймовой модели приписывается наличие OLED-экрана. Диагональ XS — 5,8 дюйма, 6,1 дюйма у XR, и он выпускается с LCD-экраном. О какой именно модели идёт речь — о флагмане или удешевлённой версии — неизвестно.

Также инсайдер OnLeaks сообщил, что все три новых iPhone будут оснащены тройными основными камерами, чтобы не отставать от тренда индустрии. Скорее всего, у всех моделей они расположатся в квадратном блоке, это будет отличительной чертой смартфонов.

Что будет лежать в комплекте, неизвестно. Одни источники утверждают, что быстрая зарядка, другие — что обычная, на 5 Ватт, которая идёт с уже продающимися моделями. Точно ясно, что телефоны сохранят разъём Lightning.