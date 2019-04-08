Названа возможная дата презентации нового флагмана Honor

Компания вдохновилась успехом другой модели в этом году и решила выпустить ещё один смартфон с топовыми характеристиками и доступной ценой.

Honor 20 Pro должен быть представлен 20 апреля. Об этом сообщает CNMO.

Компания оказалась довольна успехом Honor View 20 и решила выпустить похожий смартфон. За месяц было продано 1,5 миллиона копий "дырявого" девайса.

Honor 20 Pro будет оснащён дорогим сенсором основной камеры Sony IMX600, смартфон получит OLED-экран с диагональю 6,1 дюйма и будет работать на флагманском процессоре последнего поколения Kirin 980.

Ожидается, что смартфон будет продаваться в трёх вариантах: 6+128 Гб, 8+128 Гб и 8+256 Гб. Скорее всего, он будет стоить около $450.

Honor 10 также стал хитом весной прошлого года. Кроме того, в первом квартале 2019 года бренд Honor стал самым популярным в России в штучном выражении. Лайф уже разобрался в расстановках сил производителей на российском мобильном рынке.