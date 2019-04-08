Кажется, выпуск iPhone с 5G задержится из-за провала от поставщика

Компания из Купертино может выпустить смартфон с поддержкой нового стандарта сотовой связи на два года позже конкурентов.

Apple может задержать выпуск iPhone с 5G до 2021 года. Об этом сообщает Fast Company со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

Ранее сообщалось, что такой смартфон должен выйти в 2020 году. По полученной информации, компания Intel провалила дедлайн по разработке модема XMM 8160 5G, предназначенного специально для смартфона Apple. У неё нет альтернативы, поэтому ей придётся ждать и выпускать смартфон с поддержкой нового стандарта связи спустя два года после того, как их показали конкуренты — Huawei, Xiaomi и Samsung.

Пока самый узнаваемый смартфон с поддержкой нового стандарта сотовой связи — Galaxy S10 5G. Его особенность помимо новых сетей — возможность записывать видео в прямом эфире с эффектом размытия фона.