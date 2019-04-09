Samsung выпустит сразу четыре Galaxy Note 10

Флагман со стилусом будет представлен сразу в четырёх модификациях. Они будут отличаться друг от друга размерами и поддержкой 5G.

Samsung Galaxy Note 10, скорее всего, выйдет в четырёх модификациях. Об этом сообщает ET News.

Это будут две обычные модели и две 5G. Обычный Note 10 будет представлен в двух версиях: увеличенной на 6,75 дюйма и стандартной — на 6,3 дюйма. У первой будут четыре основные камеры, у второй, соответственно, три. 5G-версии по характеристикам окажутся такими же, но с поддержкой нового стандарта сотовой связи.

Ранее компания представила Galaxy S10 5G. Помимо поддержки нового стандарта сотовой связи он интересен возможностью записывать видео с эффектом боке. Смартфон уже продаётся в Южной Корее.