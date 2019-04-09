Samsung объявила о закрытии линейки Galaxy J

Вместо этого компания расширит другую линейку смартфонов — Galaxy A. Эти модели должны стать более конкурентоспособными.

Samsung больше не будет выпускать бюджетные смартфоны под линейкой Galaxy J, вместо них будут выходить устройства Galaxy A. Компания подтвердила слухи в рекламном видео на малайзийском YouTube-канале.

Напомним, производитель расширил линейку Galaxy A. Под ней теперь будет выходить большее количество смартфонов для среднего и среднебюджетного сегментов.

В России компания находится на втором месте по числу продаж смартфонов за первый квартал 2019 года. Новые бюджетные устройства должны стать более сильными конкурентами для Honor и Xiaomi.