Samsung объявила о закрытии линейки Galaxy J

Читайте также

Samsung объявила о закрытии линейки Galaxy J

3

Фото: © Кадр из видео YouTube/SamsungMalaysia

Вместо этого компания расширит другую линейку смартфонов — Galaxy A. Эти модели должны стать более конкурентоспособными.

Samsung больше не будет выпускать бюджетные смартфоны под линейкой Galaxy J, вместо них будут выходить устройства Galaxy A. Компания подтвердила слухи в рекламном видео на малайзийском YouTube-канале.

Напомним, производитель расширил линейку Galaxy A. Под ней теперь будет выходить большее количество смартфонов для среднего и среднебюджетного сегментов.

В России компания находится на втором месте по числу продаж смартфонов за первый квартал 2019 года. Новые бюджетные устройства должны стать более сильными конкурентами для Honor и Xiaomi.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×