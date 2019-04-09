Xiaomi Mi MIX 4 сможет полностью зарядиться за 17 минут

Следующий смартфон линейки удивит пользователей скоростью быстрой проводной зарядки.

Xiaomi Mi MIX 4 может получить сверхбыструю зарядку на 100 Ватт. Об этом сообщает GizChina.

С такой мощностью аккумулятор на 4000 мАч можно будет зарядить за 17 минут. Другие характеристики смартфона не сообщаются. Есть вероятность, что преемник MIX 3 сохранит форм-фактор слайдера.

Ранее глава компании Линь Бинь говорил о разработке сверхбыстрой зарядки Super Charge Turbo. Возможно, именно её мы и увидим в MIX 4.

Xiaomi недавно представила для российского рынка флагман Mi 9. Версия на 64 ГБ накопителя стоит 34 990 рублей, на 128 ГБ — 37 990 рублей. Компания уже начала принимать предзаказы.