ФАС оштрафует Samsung за манипуляции с ценами на смартфоны

Как постановила служба, российское подразделение координировало цены на восемь смартфонов и пять планшетов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила "Самсунг электроникс Рус" в координации цен на смартфоны и планшеты. Об этом сообщает "Интерфакс".

Речь идёт о восьми смартфонах: Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J7 2017, а также о планшетах: Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE и Galaxy Tab 3 Lite 7.0.

Комиссия отложила рассмотрение дела на 22 апреля. Признаки координации цен были обнаружены в феврале в ходе внеплановой проверки. Максимальное наказание по указанной статье — штраф 5 миллионов рублей.

Ранее ФАС оштрафовала сотового оператора Tele2. Продвигая тарифы для фанатов, компания якобы создавала вид причастности к чемпионату мира по футболу.