Samsung представила смартфон-слайдер с поворотной камерой

Samsung представила смартфон-слайдер Galaxy A80.
Он интересен в первую очередь поворотной камерой. В качестве тыльной и фронтальной камеры выступают одни и те же сенсоры. такое решение создано, чтобы увеличить качество фото и видео с передней камеры.
Камера оснащена тремя модулями: широким, ультрашироким и телевиком, разрешение основного сенсора — 48 МП, производитель отмечает качество селфи на ультраширокий модуль.
Смартфон также получил 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED-экран. Форм-фактор слайдера позволил поставить дисплей без вырезов.
Емкость аккумулятора — 3700 мАч, телефон поддерживает сверхбыструю зарядку на 25 Ватт. Смартфон работает на 8-ядерном процессоре, сканер отпечатка пальца встроен в экран.
Рекомендованная стоимость смартфона в России — 49 990 руб. Galaxy A80 станет доступен для покупки 27 мая.
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