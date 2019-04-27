Умная дача. Лучшие гаджеты с AliExpress для грядок, теплиц и газона

Лайф собрал самые практичные гаджеты для обустройства дачи. Они увеличат ваш урожай, упростят жизнь, украсят участок.

Система капельного полива Набор из автоматического таймера и шланга с большим количеством капельниц для более тщательного полива грядок Фото: © РИА "Новости" / Виталий Тимкив

Это устройство для полива грядок, несомненно, упростит жизнь дачникам. Капельницы представлены в широком ассортименте, их можно подобрать и разместить в зависимости от особенностей и потребностей растений: одни нужно поливать под корни, другие — путём поверхностного орошения. Помимо этого, система может поливать растения без участия человека, за счёт автоматического таймера. На нём нужно установить продолжительность поливов и интервалы между ними, а затем забыть про полив растений — устройство всё сделает.

Можно купить шланг с капельницами и автоматический таймер в комплекте, а можно отдельно. Комплект стоит примерно 1,5 тысячи рублей.

Автоматический открыватель окон теплицы Форточки откроются сами, если температура в теплице выше нормы, и закроются, если она понизилась Ф ото: © РИА "Новости" / Томас Тхайцук

Приспособление определяет температуру в теплице и само регулирует её, открывая или закрывая форточку. Ассортимент таких устройств очень богатый — их разрабатывают как под двери, так и под форточки. Основа всех автоматических открывателей — гидравлический цилиндр. Масло или парафин, находящиеся в цилиндрах, расширяются, когда температура повышается, и шток выталкивает форточку наружу. Если температура понижается, шток возвращается в обычное состояние и устройство закрывает окно.

Одна штука стоит 700–1500 рублей.

Ультразвуковой отпугиватель грызунов Защитит ваш урожай от вредителей. Издаёт звук, которого не слышит человек, но боятся грызуны Скрин © Pixabay

Новый, более гуманный и эффективный способ борьбы с грызунами. Отпугиватели работают на площади до 200 квадратных метров и не слышны человеческому уху. Бюджетные модели, как правило, излучают только ультразвук, более дорогие же могут воздействовать на вредителей также с помощью электромагнитного излучения и вспышек света. Правда, устройство подойдёт не всем — в некоторых случаях ультразвук может действовать и на домашних животных.

В ассортименте есть устройства разной функциональности, стоимость — 400–1300 рублей.

Датчик влажности почвы Подскажет, когда пора поливать растения, а когда — не стоит. Просто воткните его в землю Фото: © AliExpress

С его помощью вы узнаете о состоянии почвы и решите, стоит поливать грядку или нет. Устройство работает просто. Между электродами создаётся небольшое напряжение. Если почва сухая, сопротивление велико и ток будет меньше, если же земля влажная, сопротивление будет меньше, ток — чуть сильнее. Устройство также может быть частью системы автополива.

Цена датчика в среднем — 250 рублей.

Робот-газонокосилка Подстрижёт газон, пока вы отдыхаете, только зарядите Фото: © Pixabay

В Сети активно набирают популярность роботы-пылесосы, которые сами ездят по комнате и собирают пыль. Робот-газонокосилка — почти идентичное устройство. Помимо автоматического управления сильная сторона машины на фоне классических газонокосилок — относительно бесшумная работа: как правило, громкость флагманских роботов-газонокосилок не превышает 60 дБ. Бюджетные модели отлично подойдут для ровного ландшафта, дорогие без проблем справляются с препятствиями и выдерживают наклоны до 45 градусов.

Бюджетная модель будет стоить около 35 тысяч рублей, на флагманскую нужно будет потратить в районе 97 тысяч.

Электросекатор Ухаживайте за деревьями и кустарниками на участке без лишней траты сил Фото: © Pixabay

Электрический девайс сэкономит ваши силы при стрижке листвы и веток. Просто зажмите курок, и секатор сам будет резать, ваша рука в процессе будет напрягаться минимально. Устройство оснащено литий-ионным аккумулятором и заряжается от розетки.

Стоимость электросекатора — от 3 до 27 тысяч рублей.

Индукционная плита Разогреет еду, как обычная плита, только найдите, куда её подключить Фото: © Pixabay

Электрическая плита, которую можно взять с собой, заменит обычную или газовую. Дачникам будет удобно использовать её на улице или в беседке: при наличии розетки поблизости или удлинителя на ней можно разогреть еду, как на обычной электрической плите.

Можно найти недорогую одноместную модель за 1,6 тысячи рублей.

Светильники на солнечных батареях Украсят ваш участок, вообще не потребляя электроэнергию Фото: © Pixabay

Практичности от них минимум — разве что ночью ваш участок будет освещён лучше. Эти устройства стоит рассматривать исключительно в качестве декорации. Они хороши тем, что не подключаются к розетке и не потребляют электроэнергию, а расходуют накопленную за день от солнца.

Можно брать по одному фонарю, а можно — комплект из нескольких. Во втором случае стоимость товара составит от 400 до 1300 рублей.