Соцсети, камера и NFC. Лучшие смартфоны до 5 тысяч рублей

Стандарты эконом-сегмента смартфонов сильно отличаются от всех остальных. Они заметнее всех отстают от прогресса: тут съёмная крышка и динамик на задней панели, а не на нижнем торце — обычное дело, поддержка сетей LTE так вообще роскошь. Эти смартфоны выбирают как первый гаджет для ребёнка, а также в качестве второго устройства себе. Лайф разобрался в смартфонах этого ценового уровня и назвал самые выгодные модели.

Redmi Go. Цена — 4950 рублей

Этот Xiaomi начального уровня работает на Android Go — программном обеспечении специально для бюджетных смартфонов. Это первый плюс устройства: с 1 Гб оперативной памяти и бюджетным Snapdragon 425 Android работает быстро и не подтормаживает.

Кроме того, в нём предустановлены "облегчённые" приложения Google, которые без проблем будут работать на смартфоне с малым объёмом оперативной памяти и не займут много места в накопителе.

Естественно, мощности хватит только для простейших задач. Если вместо YouTube Go установить обычный YouTube, смартфон начнёт подтормаживать. Сильнейшая сторона Redmi Go, если рассматривать характеристики, — автономность: при активном пользовании заряда аккумулятора хватает на два дня.

В смартфоне есть два слота для сим-карт, в один из слотов можно вставить либо сим-карту, либо карту памяти. Вторая точно пригодится. Объём накопителя всего 8 Гб, лучше дополнить его картой памяти и забыть о чистке хранилища.

Экран соответствует начальному уровню. Не хлам, но пользоваться смартфоном ясным днём трудно, а если отклонить его назад, цвета на дисплее потеряют контрастность.

VERTEX Impress Aero. Цена — 4330 рублей

Ещё один смартфон на Android Go. Если ограничиться мессенджерами, соцсетями и предустановленными сервисами, вы не испытаете проблем со скоростью работы операционной системы.

Достоинство этого устройства — наличие чипа NFC, позволяющего расплачиваться за покупки бесконтактно.

Объём оперативной памяти — 1 Гб, объём встроенной — 8 Гб, можно установить карту памяти на 64 Гб. Также тут есть два слота от сим-карты, при этом лоток для карты памяти расположен отдельно, не придётся искать компромисс между ней и второй симкой.

Кстати, крышка тут съёмная — преимущество на фоне Redmi Go. Выбрав его в магазине, можно докупить второй аккумулятор отдельно и поменять, когда уже стоящий износится.

Автономность не сильная сторона смартфона. При активном пользовании заряда аккумулятора точно не хватит до конца дня. Внешне это обычный бюджетник — с толстым корпусом и острыми углами, порт для зарядки расположен на верхнем торце, а не на нижнем.

Nokia 1. Цена — 4340 рублей

Компактный 4,5-дюймовый смартфон внешне напоминает устройства начала 2010-х — скруглённые углы корпуса, экран с острыми углами. На современность смартфона указывает отсутствие кнопок навигационной панели — в 2019-м они отображаются в нижней части экрана.

Сильнейшая сторона смартфона — экран. С ним комфортно пользоваться устройством ясным днём — можно разглядеть входящий звонок или сообщение. Углы обзора также широкие — если отклонить девайс назад, контрастность изображения снизится несильно.

В отличие от большинства ультрабюджетников, тут разъём microUSB расположен на нижнем торце корпуса, а не на верхнем. Корпус съёмный, что позволяет кастомизировать аппарат, не надевая на него чехол: компания отдельно продаёт крышки для этого смартфона. Под крышкой размещены съёмный аккумулятор и два слота под сим-карты, один из них также предназначен для карты памяти.

Камеры на фоне конкурентов тут более-менее пристойные. При дневном свете в режиме HDR получаются снимки среднего качества с приличной детализацией, которые даже не стыдно выложить в "Инстаграм". Противовес — оптимизация приложения, в некоторых случаях могут возникать баги. Например, иногда нельзя переключиться с режима видео на фото — придётся закрывать приложение и открывать снова.

Главный минус смартфона — аккумулятор. Энергии не хватает на день работы. В остальном это очень достойный ультрабюджетник, который радует и внешним видом, и работой.

BQ-5001L Contact. Цена — 4590 рублей

Этот смартфон работает на обычном Android. Впрочем, вы можете установить из Google Play и облегчённые версии предустановленных приложений, если хотите, чтобы он работал быстрее.

Фишка смартфона — также NFC, с которым вы можете оплачивать покупки бесконтактно. По другим характеристикам это обычный бюджетник, ни больше ни меньше. Камера для своего уровня средняя — некоторые снимки получаются качественными, заряда аккумулятора хватает на день пользования, зарядка занимает примерно два часа.

Экран — противоречивая сторона устройства. С одной стороны, тут стоит IPS-матрица без воздушной прослойки, обеспечивающая более качественное отображение картинки, с другой — он недостаточно яркий, что усложняет пользование ясным днём.

Всё ли так гладко?

Нет. Найти приличное устройство в этом сегменте очень трудно, и даже самые достойные модели не избавляют пользователя от проблем и поиска компромиссов.

Любой ультрабюджетный смартфон прослужит вам максимум год, после чего начнёт сильно лагать, пользоваться им будет невозможно. Лучший сценарий использования — взять временно, чтобы получить доступ к браузеру и соцсетям, пока недоступен основной телефон, заплатив при этом минимум денег. Если вы рассматриваете его как покупку ребёнку или пожилому человеку, лучше потратиться на гаджет за 10−15 тысяч рублей.

Любой ультрабюджетный смартфон будет тормозить, запуская требовательные приложения. В нём стоит самое слабое железо, которое без проблем работает только с нетребовательными программами. К примеру, пользоваться "Твиттером" на таких смартфонах почти невозможно, единственный выход — Twitter Lite, облегчённая версия приложения.

Также разработчики уделяют меньше всего времени оптимизации Android в ультрабюджетных смартфонах. Обычная история, когда аппарат расходует энергию в режиме ожидания так же, как и при пользовании приложениями. Антивирус может принимать предустановленные приложения за программы с вредоносным кодом.

При выборе устройства в этом ценовом сегменте лучше всего обратить внимание на бренды Xiaomi, BQ и Nokia. Fly, Doogee и прочие Б-бренды лучше игнорировать, в них стоят самые дешёвые комплектующие даже по меркам этого ценового уровня, очень быстро такие устройства начнут тормозить, а через полгода пользование ими станет практически невозможным.