Представлен ультратонкий игровой ноутбук Acer Nitro 7

Производитель выделяет в нём три фактора: производительность, компактность и экран. Аппарат станет доступен для покупки летом.

Acer представила тонкий игровой ноутбук Nitro 7 на презентации в Нью-Йорке.

Толщина его корпуса — 19,9 мм. Ноутбук выполнен из облегчённого сплава алюминия, пластика в конструкции почти нет. Диагональ экрана — 15,6 дюйма, он сделан по технологии IPS, его разрешение — Full HD, частота обновления — 144 Гц, а время отклика — 3 мс. Дисплей занимает 78% крышки. Из разъёмов на корпусе — гигабитный LAN-порт, HDMI, четыре Type-A, Type-C и кардридер.

Обновленная серия Nitro: на базе Intel Core 9го поколения, глянцевый металлический корпус, тонкие рамки экрана. Встречайте новый Nitro 5 и совершенно новый Nitro 7. #NextAtAcer https://t.co/VO8VPMtxMp pic.twitter.com/g7FIdIIQLt — Acer в России (@AcerRu) 12 апреля 2019 г.

Начинка Acer Nitro 7 — процессор Intel Core 9-го поколения и новая графика GeForce GTX 1650. Объём оперативной памяти может достигать 32 ГБ. Ноутбук способен работать без подзарядки до 7 часов.

Продажи ноутбука начнутся в июне этого года. Минимальная стоимость в России составит 69 990 рублей.