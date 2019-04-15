Смартфоны спровоцировали спад продаж ноутбуков

Продажи ноутбуков в штуках снизились. В денежном выражении изменения почти незначительные из-за увеличения средней стоимости устройства.

Продажи ноутбуков в России за первый квартал 2019 года снизились на 10% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Всего за этот период было продано 479 тысяч ноутбуков на сумму 18,3 миллиарда рублей. В денежном выражении продажи снизились всего на 1%. Средняя стоимость ноутбука в России выросла на 10% и составила 38,1 тысячи рублей.

Лидером рынка в штучном выражении стал Hewlett-Packard с долей в 22,8%. На втором месте Lenovo c долей рынка 22,3%, далее идут ASUS, Aсer и Apple с долями рынка в 22,2%, 16,9% и 5,1% соответственно. В денежном выражении лидером также оказался Hewlett-Packard с долей рынка 19,7%.

— Небольшой спад продаж в штуках говорит о том, что покупатели отдают своё предпочтение технологичным смартфонам, способным сегодня заменить большинство функций ноутбуков. Так, например, по итогам первого квартала 2019 года рост продаж смартфонов в России вырос в штуках на 8%, в деньгах — на 13%, — говорит вице-президент по продажам объединённой компании "Связной | Евросеть" Давид Борзилов.

Ранее ретейлер исследовал продажи смартфонов в России за первый квартал 2019 года. Да, спрос на мобильные устройства вырос, а самым популярным брендом в стране стал Honor. Лайф разобрался в расстановке сил компаний и основных трендах индустрии.