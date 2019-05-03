Galaxy Tab S5e — самый тонкий планшет от Samsung. Что в нём интересного?

Новый планшет компании интересен корпусом, экраном, динамиками. Лайф протестировал новинку.

Интереса к Android-планшетам почти не осталось. Чтобы привлечь к себе внимание, им нужны не только причастность к популярному бренду и набор оптимальных характеристик, но и отличительная особенность, выводящая устройство за рамки привычного. Galaxy Tab S4 сделал это, став одним из немногих планшетов без физической навигационной панели. Флагман Galaxy Tab S5e пошёл по уже протоптанному пути и охватил среднюю ценовую категорию.

Средний класс в стильном корпусе

Планшет интересен в первую очередь экстерьером. Производитель выделяет тонкость и лёгкость: толщина корпуса — всего 5,5 мм, вес — 400 граммов. За счёт этого и нового дизайна он действительно смотрится свежо: пока iPad Air и Mini выходят со старым внешним видом, игнорируя стиль iPad Pro, планшет Samsung среднего класса повторяет экстерьер флагмана Samsung.

Кстати, насчёт iPad Pro. Вместе с ультратонким корпусом и компьютерной производительностью тот планшет получил сильно выпирающую камеру, из-за которой без чехла он неровно лежит на столе. Примечательно, что в коробке есть вырез специально под камеру. В Galaxy Tab S5e камера тоже выпирает, но не так сильно. В итоге, лёжа на столе без чехла, планшет смотрится эстетично. Да, это сделано в угоду качеству камеры, но об этом позже. В отличие от Tab S4 тут камера расположена сбоку. На любителя, конечно, но вроде это смотрится более солидно.

Спереди аппарат выделяется двумя моментами: тонкими рамками и отсутствием физической навигационной панели. Вроде бы это плюс, но неудобства тоже доставляет. Держа планшет в руках, почти невозможно пальцами касаться исключительно рамок — они слишком тонкие. Если же держаться за экран при включённом дисплее, это может спровоцировать рандомные нажатия.

Сканер отпечатка пальца расположен на боковой грани и совмещён с кнопкой питания, как у Galaxy S10e, который мы тоже тестировали. То есть если вы пользуетесь планшетом с горизонтальной ориентацией, для разблокировки придётся повернуть его вертикально, а потом обратно. Есть и сканер лица, но это обычный ненадёжный 2D-датчик, который может принять за вас вашу фотографию. Разблокировка по лицу — это эффектно, но для большей надёжности лучше всё-таки пользоваться сканером отпечатка пальца.

К дисплею нет претензий. Он выполнен по технологии AMOLED, это более насыщенные цвета, в частности, чёрный. Это важно при наличии тёмной темы в новой оболочке компании One UI. Экран яркий — удобно пользоваться в ясный день, а для комфортной работы достаточно выставить значение на 40−50%. Диагональ экрана — 10,5 дюйма, соотношение сторон — 16:10. Углы обзора широкие — если отклонить планшет назад, картинка не потеряет контрастности.

Достойное железо

Перейдём к железу. И тут всё подобно среднему классу: одни комплектующие выделяются качеством для привлечения внимания, а другие — соответствуют своему уровню.

Гордость планшета — звук. Он оснащён четырьмя динамиками AKG, а для более объёмного звука установлена система Dolby Atmos. Так, аппарат выделяется и качеством, и громкостью. С объёмным звуком смотреть видео комфортнее. Включив ролик или музыку, можно уйти в другую комнату, динамики очень громкие, звук хорошо будет слышен.

Если динамики закрыть рукой, звук, естественно, станет хуже. По этой причине играть в PUGB без наушников некомфортно, а если смотреть видео с планшетом в руках, то лучше держать его за боковые грани посередине.

Для Bluetooth-соединения с наушниками Samsung в числе фирменных приложений предусмотрено Galaxy Wear. Там можно настраивать частоты, включать и выключать шумоподавление и отслеживать заряд в чехле и кейсе. Приложение работает только с наушниками производителя.

Ещё одно преимущество Galaxy Tab S5e — автономность. Он работает двое суток без подзарядки при активном пользовании. Также планшет поддерживает быструю зарядку — трёх часов достаточно, чтобы зарядить аккумулятор на 7040 мАч. А вот производительность не удивляет. Galaxy Tab S5e работает на процессоре Snapdragon 670, у которого есть ограничения. В PUBG Mobile комфортно играть на средних настройках: корпус нагревается несильно, FPS не падает, но на высоких настройках графики перформанс заметно хуже.

Переосмысленный софт

Планшет работает на One UI, новой оболочке Samsung. В ней компания переосмыслила интерфейс: все команды можно выполнить в нижней части экрана — так удобнее управлять большим смартфоном одной рукой. Впрочем, на планшете это не кажется сильным преимуществом. Среди нововведений можно отметить только тёмную тему, которой комфортно пользоваться ночью: снижается нагрузка на глаза. Активировать её можно в шторке уведомлений.

Самый важный момент в этом устройстве — детский режим. Он аналогичным образом открывается в шторке уведомлений, родитель может выбрать, какие приложения будут доступны ребёнку и в течение какого времени за сутки. Чтобы открыть настройки или выйти в обычный режим, нужно ввести биометрические данные.

Также среди предустановленных приложений тут есть Dex — изображение можно выводить на большой экран.

Из минусов интерфейса — оптимизация программ под One UI. Некоторые плееры, воспроизводя видео в полноэкранном режиме, не скрывают навигационную панель, единственный выход — переключиться на управление жестами. Проблем не возникает с плеерами популярных приложений — вроде "Ютуб" и "ВКонтакте", но они появляются у менее известных программ.

Недостатки

Планшет, как и многие устройства среднего класса, получился компромиссным. Поставив на одни стороны, компания сэкономила на других.

Во-первых, Galaxy Tab S5e не поддерживает стилус. Это ключевое отличие от флагманского Tab S4.

Во-вторых, здесь нет разъёма для наушников, только Bluetooth-соединение. Возможно, от него отказались, чтобы сделать корпус максимально тонким. Можно списать на рост популярности беспроводных наушников, но те, кто выбирает устройство среднего класса, вряд ли будут покупать гарнитуры за 10 тысяч рублей и выше.

В-третьих, камера снимает на уровне смартфонов за 5 тысяч рублей. Возможно, здесь производитель пожертвовал качеством, чтобы сделать её не выпирающей, к тому же камера нечасто используется на планшете. И всё же это одна из слабейших сторон девайса.

В итоге у компании получилось отличное устройство для потребления контента с отличными экраном, оболочкой и динамиками, но не более. Например, это идеальный вариант, если ваше пользование планшетом ограничивается просмотром видео и зависанием в соцсетях дома или вы ищете за разумную цену устройство ребёнку. Если ваши потребности на этом ограничиваются, вы вряд ли ощутите на себе его ограничения. Если вам нужен более широкий спектр возможностей, логично обратить внимание на более дорогие устройства.