С выходом iOS 13 iPad и Mac смогут работать как одно целое

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С выходом iOS 13 iPad и Mac смогут работать как одно целое

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Фото: © flickr/Aurimas

Журналисты узнали о ещё одном нововведении, которое пользователи получат с выходом обновлённых операционных систем.

В iOS 13 и macOS 10.15 нашли функцию, позволяющую iPad и Mac работать как единое целое. Об этом сообщает 9to5mac.

Она называется Sidecar. С её помощью, нажав на специальную кнопку, пользователь решит, где открыть приложение: на экране компьютера, планшете или внешнем мониторе. Так планшет сможет выполнять роль полноценного дополнительного экрана.

Помимо того, владельцы iPad Pro смогут взаимодействовать с транслируемыми приложениями, например рисовать стилусом. В этом плане Apple выступит новатором, подобной возможности нет у Google и Microsoft.

Ранее стало известно, что с выходом iOS 13 в iPad появятся новые жесты и улучшится многозадачность. Одно приложение можно будет открыть в нескольких окнах. Сами окна будут прикреплены к части экрана, но с помощью специального жеста их можно будет открепить от определённого участка и свободно перемещать по дисплею.

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