В macOS нашли тайное нововведение, улучшающее работу компьютера

В обновлении разработчики Apple сняли ограничение по максимальной яркости на новом ноутбуке.

В обновлении macOS 10.14.4 Apple увеличила максимальную яркость экрана MacBook Air 2018. Об этом сообщают пользователи Reddit.

До обновления максимальное значение яркости не превышало 300 нит, после апдейта его можно увеличить до 400 нит. Видимо, ограничение стояло на программном уровне, поэтому компания сняла его.

Обновление вышло в марте этого года. В аннотации к macOS 10.14.4 было указано, что оно корректирует яркость экранов, но не говорилось, что улучшается конкретно.

В марте также вышла обновлённая iOS 12. Самое заметное нововведение в ней — четыре новых анимодзи: сова, жираф, акула и кабан.