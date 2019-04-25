Лучший смартфон в мире за 10 тысяч рублей? Чем удивил Xiaomi Redmi 7

Redmi 7 — самый доступный смартфон бренда. В минимальной комплектации он стоит дешевле 10 тысяч рублей и предлагает ёмкий аккумулятор. Лайф протестировал девайс.

В начале года Redmi отделилась от Xiaomi и стартовала успешно. Первым её смартфоном стал Redmi Note 7, который по характеристикам своего уровня оказался выше среднего и моментально раскупался на старте продаж, в частности в Китае и России.

После успешного релиза логичный ход — развивать начатое: выпустить похожий смартфон, только для другого ценового уровня. Redmi 7 — тот самый случай, это продолжение хита Note 7, который стоит ещё дешевле.

Redmi 7 повторяет дизайн Redmi Note 7: каплевидный вырез, двойная камера с вертикально расположенными сенсорами. Ещё одна схожая черта — толстый корпус. Как и в Note 7, здесь стоит аккумулятор на 4000 мАч. Соответственно, автономность — одна из сильнейших сторон. Смартфон тяжёлый: пять минут разговора по сотовой связи, и у вас устанет рука.

Корпус, в отличие от Note 7, выполнен из пластика, хотя на ощупь — как стекло. Сканер отпечатка пальца здесь даже удобнее: если в Note 7 он размещён на уровне с корпусом и тактильные ощущения одинаковые, из-за чего трудно нащупать, то здесь он в небольшом углублении, и материал чувствуется по-другому. Если носить без чехла, легко нащупать датчик.

Кстати, чтобы разблокировать устройство, не нужно нажимать на кнопку питания. Просто приложите палец к сканеру отпечатка, и смартфон разблокируется. Минус экстерьера — разве что широкий подбородок, что свойственно всем бюджетным смартфонам.

Экран — преимущество телефона. Здесь стоит IPS-экран с диагональю 6,26 дюйма и традиционным для этого сегмента разрешением HD+. Яркости достаточно для комфортного пользования ясным днём, углы обзора широкие: отклонив девайс назад, картинка не потеряет контрастности, цвета естественные и насыщенные для IPS-экрана.

Перейдём к "железу". Смартфон работает на Snapdragon 632 на своём, среднебюджетном уровне. В PUBG Mobile можно играть только на минимальных настройках графики, и то игра воспроизводится нестабильно: в некоторых случаях картинка замирает. С Asphalt 9 ситуация лучше: также на минимальных настройках игра воспроизводится стабильно, никаких проблем не возникает. Да, ограничения есть, но они вполне приемлемы для этого ценового уровня.

Бюджетное происхождение процессора выдаёт скорость работы интерфейса. Он загружает приложения гораздо медленнее, чем Note 7. Особенно это ощущается с требовательными программами, такими как Twitter. Но лагов не возникает.

Гордость Redmi 7 — время автономной работы. С аккумулятором на 4000 мАч при активном пользовании он проработает без подзарядки двое суток. Если ограничиться соцсетями и мессенджерами, то девайс выдержит и трое суток. В общем, если хотите забыть о проблеме с подзарядкой, этот телефон определённо для вас.

Зарядка не относится к плюсам. Тут стоит классический для среднебюджетного сегмента microUSB, который втыкается только одной стороной, поддерживается только медленная зарядка. С нуля полностью аккумулятор заряжается примерно пять часов. Впрочем, можно и не ждать полной зарядки — за два часа батарея заряжается на 50%, и этого уже хватит на сутки.

Звук не относится ни к минусам, ни к плюсам. Здесь стоит один динамик. Он достаточно громкий, но звук слишком резкий. А если закрыть динамик рукой, что часто происходит во время игр, звук не будет слышен совсем.

Камера — также противоречивая сторона смартфона. Если ограничиться пейзажами при идеальном освещении, можно получить достойные снимки, которые не стыдно выложить в "Инстаграм". Однако в других жанрах и условиях съёмки камера — как у обычного бюджетника: для съёмки лучше присмотреться к более дорогим моделям.

Пожалуй, главный минус Redmi 7 — отсутствие NFC-чипа. В 2019 году это может стать единственной причиной выбора или отказа от устройства. Xiaomi по-прежнему игнорирует его во всех сегментах, кроме флагманского.

В итоге Redmi 7 стал достойным недорогим устройством, с очень достойными экраном и автономностью. Он подойдёт людям, ищущим недорогой и рабочий аппарат. Девайс станет хорошим выбором в качестве первого смартфона ребёнку, а также в роли второго мобильного устройства для регулярного пользования или поездок, когда не хочется брать с собой дорогой смартфон, но нужно получить весь набор возможностей.

В минимальной комплектации на 2+16 ГБ у официальных продавцов Redmi 7 стоит 9990 рублей. И это вполне адекватный ценник. Выбирая этот смартфон, лучше не подниматься выше 11 тысяч, за 14 можно найти уже более выгодные варианты — тот же Note 7 в минимальной комплектации.