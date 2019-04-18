Apple выпустит iPhone с кнопкой "Домой" в следующем году

Этот смартфон получит устаревший дизайн и актуальные, флагманские комплектующие.

В 2020 году Apple выпустит ещё одну модификацию iPhone 8. Об этом сообщает DigiTimes.

Он будет позиционироваться как iPhone SE: в старом корпусе компания предложит смартфон с новым железом и поставит ценник гораздо дешевле флагманов.

Диагональ экрана смартфона составит 4,7 дюйма, дисплей будет выполнен по технологии LCD. На передней панели также будет рамка с толстыми гранями и кнопка "Домой". При этом он будет оснащён современной камерой и чипом A13 (скорее всего, мы увидим эти комплектующие в iPhone 2019 года). Объём накопителя составит 128 Гб.

Предположительно, смартфон будет представлен в марте 2020 года, а не в сентябре. К выпуску будет произведено 20 миллионов копий сборщиком Pegatron. Ожидается, что аппарат будет стоить около $649.