"Связной" продавал iPhone за 5 тысяч рублей из-за сбоя системы

Из-за проблем в программном обеспечении цены на смартфоны отображались на сайте интернет-магазина неправильно.

Интернет-магазин "Связной" в течение нескольких минут продавал электронику по заниженным ценам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Например, iPhone 8 с объёмом накопителя в 64 ГБ предлагался за 5,99 тысячи рублей, iPhone 7 на 32 ГБ — за 4,99 тысячи рублей, архивные телефоны стоили от 49 рублей.

Компания отреагировала на новость, сказав, что это было вызвано сбоем программного обеспечения, в результате которого в течение 15 минут цены отображались некорректно. Она пообещала отдать смартфоны всем 854 покупателям, успевшим их заказать по ценам, которые были в этот период.