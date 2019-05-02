Xiaomi Mi 9 — очень противоречивый. Что надо знать о нём перед покупкой

Недавно в России появился новый флагман компании. Он должен удивить качеством камеры, производительностью и скоростью зарядки. Лайф протестировал смартфон и делится впечатлениями.

Не отстаёт от времени

В линейке Mi Xiaomi следует трендам мобильного рынка и старается воплотить смартфоны, которые обязательно понравятся большому количеству пользователей. Mi 9 предлагает тройную основную камеру с ночным режимом и каплевидный вырез — главное, чем хвастаются Android-флагманы в начале 2019 года.

Рамка здесь очень тонкая. Даже нижняя грань получилась тоньше, чем у моделей 2018 года. Экран — определённо сильная сторона телефона. Он яркий — комфортно пользоваться ясным днём, — цвета насыщенные, углы обзора широкие. Диагональ дисплея — 6,4 дюйма, выполнен он по технологии AMOLED.

Корпус приятный. Его особенность — скошенные края, за счёт которых смартфон обычной толщины внешне и тактильно кажется тоньше. Подобный элемент есть в MacBook Air, чтобы ноутбук также казался более тонким. Внешне Mi 9 выделяет переливающийся ободок вокруг одной из камер. Подобный элемент есть разве что у Samsung Galaxy A8S, который официально не продаётся в России.

Минус экстерьера — кнопка гугл-ассистента, которую нельзя отключить или переназначить. Это много случайных нажатий в кармане или с непривычки в начале пользования.

Камера хорошая. За свои деньги

Подобно конкурентам Mi 9 оснастили тремя модулями: широким, ультрашироким и телеобъективом с двукратным увеличением.

Разрешение основного сенсора — 48 Мп. С ним производитель обещает снимки с высочайшей детализацией. Это особо заметно, если сделать снимок и увеличить его.

Особенно интересны в этом году ультраширокие модули. В приложении камеры Mi 9 он обозначен как "рыбий глаз". С качеством у него порядок: автофокус присутствует, детализация, резкость и цвета на уровне — если исключить условия недостаточной освещённости, где, впрочем, будут плохи все "ширики", получаются очень качественные фотографии.

С двукратным увеличением также порядок. Детали прорисовываются хорошо. В плане зума камера Mi 9 снимает на уровне Samsung Galaxy S10: качество не падает при двукратном увеличении, но не более.

Больше всего в камере Mi 9 порадовало видео. Оптическая стабилизация работает качественно — на ролике нет рывков, картинка не тормозит. Также нет подёргиваний, которые мучили нас на Galaxy S10. В общем, по этому параметру он даёт бой самым дорогим смартфонам.

Ещё один плюс видеосъёмки — увеличение. В этот момент камера переключается с широкого модуля на телевик, и тем не менее увеличение плавное, а не резкое, чем грешат многие смартфоны с таким набором объективов. Минус видеосъёмки — детализация, она здесь на среднем уровне.

Недостаток камеры — съёмка в условиях недостаточной освещённости. В такой ситуации можно снимать в стандартном режиме и специальном ночном. В первом случае достойные снимки получаются через раз: в некоторых моментах шумодав может съесть детали, снимок получится мыльным. Во втором — деталей прорисовывается гораздо больше, но цвета получаются слишком насыщенными и неестественными.

В общем, Xiaomi воплотила камеру, соответствующую всем трендам мобильного рынка. В плане видео она радует, во всём остальном — просто держится на хорошем предфлагманском уровне и не более.

В сегменте до 40 тысяч рублей по качеству камера Mi 9 — одна из лучших и прямой конкурент Honor View 20. Впрочем, плюсы и минусы у них разные. Xiaomi делает ставку на видео и количество модулей, с помощью которых можно снимать с увеличением или увеличенным углом обзора. В Honor преимущества — портретный режим и ночная съёмка, с алгоритмами производителя эффекты получаются очень качественными.

Железо в порядке

К производительности не может возникать претензий. Смартфон оснащён флагманским чипом последнего поколения Snapdragon 855 и 6 Гб оперативной памяти. Это быстрая операционная система и работа с требовательными играми без ограничений.

Автономность — слабая сторона смартфона. 3300 мАч — в принципе мало для смартфона с экраном в 6,4 дюйма, вся надежда на оптимизацию энергопотребления. Тут и она не вывозит: при активном пользовании (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка) заряда хватает до семи вечера и не более. Если вы уезжаете на весь день, желательно прихватить с собой зарядку или пауэрбанк.

А вот быстрая зарядка порадовала — 1,5 часа хватает, чтобы с нуля полностью зарядить смартфон. Во время зарядки сильно нагревается корпус, что неприятно. Также Mi 9 поддерживает быструю беспроводную зарядку, чем могут похвастаться далеко не все флагманы.

Оболочка — привет из Китая

Оболочка — самый противоречивый момент в Xiaomi Mi 9. Она интересна и приятна внешне, но ряд мелочей портит общее впечатление от пользования.

Плюсы MIUI:

Минималистичность и организованность. Тут не засорены ни рабочий стол, ни шторка уведомлений, ни меню настроек. Нет ненужных возможностей вроде дополнительного меню. Предустановленные приложения распределены по папкам, нет ничего лишнего, прошивка приятна на вид и интуитивно понятна.

Тут лучше всего реализовано управление жестами. Их легко изучить и запомнить, тогда возвращаться на навигационную панель, занимающую пространство внизу экрана, не захочется.

Минусы MIUI:

Перевод. При выборе русского языка на экране блокировки день недели пишется на китайском, а уведомление при активации сканера отпечатка пальца показывается на английском. В лучших традициях Китая.

Уведомления. Первое время они просто не приходили. Изучив форумы, мы узнали, что они не приходят, если стоит российский регион. После смены его на китайский уведомления снова начали приходить. К чему эти неудобства?

При регулировке громкости беспроводные наушники и смартфон могут не синхронизироваться. При выставленной на максимум громкости на смартфоне Beats X продолжали работать тихо. При увеличении значения уже с помощью гарнитуры наушники стали работать громче. Есть вероятность, что при наличии полностью беспроводных наушников без возможности регулировать громкость эта проблема может оказаться нерешаемой.

При первом нажатии на качельку громкость не меняется — на экране просто появляется ползунок. Следующее нажатие уже меняет показатель. Это не совсем минус, возможно, разработчики так и задумывали. И тем не менее это непривычно, на других смартфонах регулировать громкость можно уже первым нажатием.

Итог

Xiaomi выпустила качественный и интересный смартфон за свою цену и не более. Он соответствует времени в плане внешности и характеристик, а также удивляет приятными фишками вроде быстрой и быстрой беспроводной зарядок. Его можно было бы назвать королём своего сегмента, но впечатление от пользования портят ряд неприятных моментов вроде оптимизации MIUI и слабого аккумулятора.

На старте продаж версия на 64 Гб накопителя стоит 34 990 рублей, на 128 Гб — 37 990 рублей. Альтернативы Mi 9 — Honor View 20, OnePlus 6T и Meizu 16th. Выбор между этими смартфонами — исключительно дело вкуса. У них разные плюсы и минусы. Но, выбрав Mi 9, не волнуйтесь, вы ничего не лишитесь.