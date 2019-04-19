Puma ищет людей для теста умных кроссовок

Компания позволит испытать самозашнуровывающуюся обувь, волонтёры должны будут оставить конструктивный отзыв.

Бренд спортивной одежды Puma объявил о наборе волонтёров для теста умных кроссовок Puma Fi.

Это самозашнуровывающиеся кроссовки, сила натяжения шнурков регулируется с помощью смартфона. Продажи должны начаться весной 2020 года.

Записаться на тест можно в приложении Pumatrac или на сайте компании. Те, кому достанутся кроссовки, должны будут оставить отзыв, перечислив плюсы и минусы обуви.

Программа бета-теста Puma Fi запущена в 11 странах мира: Великобритании, США, Германии, Японии, Гонконге, Швеции, Дании, Норвегии, Испании, Индии и Турции.