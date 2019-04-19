В Samsung Galaxy S10 появился ночной режим съёмки

Кажется, новые смартфоны корейского производителя будут лучше снимать в условиях недостаточной освещённости.

Разработчики Samsung добавили в Galaxy S10 ночной режим съёмки. В нём камера делает несколько снимков с разным динамическим диапазоном и накладывает друг на друга. Об этом сообщает SamMobile.

Его можно найти в ленте режимов съёмки над кнопкой затвора. Ранее был доступен только режим "Яркая ночь" (Bright Night), но он включался автоматически в условиях недостаточной освещённости.

Камера s10+ располагается на втором месте по качеству в рейтинге DxO Mark, деля позицию с Huawei P20 Pro Mate 20 Pro. Безоговорочный лидер — P30 Pro.

В тени короля. Что нужно знать о Samsung Galaxy S10 и S10e перед покупкой