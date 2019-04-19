Новый флагман Meizu без выреза показали на видео

В конце месяца компания презентует смартфон, который удивит скоростью работы операционной системы.

Интерфейс Meizu 16s был протестирован на прототипе смартфона.

Автор ролика за 99 секунд открыл и закрыл 20 приложений, что говорит о быстрой работе операционной системы с оболочкой Flyme 7.3.

Помимо этого, смартфон удивит производительностью. Он будет оснащён процессором Snapdragon 855 и 8 Гб оперативной памяти — с такими параметрами он набирает в AnTuTu 374 190 баллов, а это больше, чем у Xiaomi Mi 9 и Huawei P30 Pro.

Основная камера будет двойной, её разрешение составит 48+20 мегапикселей. Минимальная стоимость Meizu 16s составит $500. Презентация состоится 23 апреля.