Драгоценные лайфхаки: как купить дорогой смартфон со скидкой

Драгоценные лайфхаки: как купить дорогой смартфон со скидкой

Фото: © Shutterstock

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Дорогое мобильное устройство можно взять с большой скидкой, если сильно постараться. Лайф выбрал самые популярные способы.

Trade in

Один из способов получить солидную скидку на новый смартфон — сдать старый. По данным сети магазинов "Связной | Евросеть", опция набрала огромную популярность в России в 2019 году. Это хороший способ выгодно взять флагман.

Система оценит ваше мобильное устройство и отнимет эту сумму от стоимости нового смартфона. Выгодно ли ей воспользоваться, решайте сами. По личному опыту, в некоторых случаях лучше продать старый смартфон: старый iPhone 7 на 128 ГБ по Trade in оценивается в 11–15 тысяч рублей, тогда как на "Авито" смартфон можно продать за 18–20 тысяч.

Кешбэк

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Реклама этих сервисов есть везде: у блогеров, в интернет-СМИ, в соцсетях. они ничего не забирают у пользователей и возвращают часть денег с покупки, а на них можно взять чехол и наушники. Ретейлеры платят им за привлечение клиентов, и часть прибыли получают покупатели. Так как конкуренция среди магазинов электроники высокая, кешбэк может достигать 30%.

Промокоды

Это способ получить мало кому доступную скидку и увеличить процент кешбэка. Чтобы воспользоваться им, на сайте магазина нужно ввести набор символов. Его можно найти на тематических площадках: в интернет-СМИ про технологии, у техноблогеров с YouTube. Количество людей, способных воспользоваться промокодом, ограничено. Вам повезёт, если вы первым откроете пост или видео, где будет указан набор символов для получения скидки, поспешите им воспользоваться.

Досрочное погашение кредита

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Магазины часто предлагают рассрочку за товары, некоторые из них представляют собой обычный кредит. Если оформить договор, а через несколько дней погасить кредит в банке, вы получите телефон со скидкой, которой формально нет.

В договоре указывается стоимость товара с учетом скидки и плата за предоставление кредита, разбивающаяся на несколько месяцев. Погасив кредит досрочно, покупатель не будет платить за предоставление кредита каждый месяц и таким образом уменьшит стоимость смартфона. Да, банку это невыгодно, но у него нет прав запретить досрочное погашение кредита. На всякий случай нужно проследить, чтобы в договоре была указана возможность досрочного погашения без штрафов.

Дни рождения компаний

Ретейлеры и производители техники традиционно дают большие скидки в дни основания компаний. Это также могут быть и другие памятные даты: к примеру, Huawei весной прошлого года провела подобную кампанию в честь трехлетия на российском мобильном рынке. Тогда Honor 7X стоил на 15 тысяч дешевле розничной стоимости. Тут нужно внимательно следить за новостями: обычно о подобных распродажах говорится за неделю до их начала. Также стоит поторопиться — количество моделей, продающихся по скидке, обычно ограничено.

Дни больших скидок

<p>Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков</p>

11 ноября на AliExpress, "чёрная пятница", "киберпонедельник" — в эти дни продавцы устраивают масштабные распродажи, где скидки могут достигать 90%.

Общеизвестно, что ретейлеры подтасовывают цены в эти дни самыми разными методами. Могут перед акцией поднять стоимость, а потом опустить до обычного, а не скидочного уровня. Могут оставить цену прежней и указать стоимость на старте продаж, что используется с устройствами, которым более полугода. Лайф уже разбирался с подобными шагами на AliExpress и других площадках.

И тем не менее в дни масштабных распродаж можно выгодно взять смартфон. Есть большая вероятность ухватить прошлогодний флагман или бюджетник с жирной скидкой. Для этого нужно следить за изменением цен как минимум за неделю до старта кампании и сравнивать со стоимостью у других продавцов, "Яндекс.Маркет" в помощь.

Просто взять "серый" смартфон

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Устройства у "серых" продавцов стоят гораздо дешевле. К примеру, за Samsung Galaxy Note 9 в официальной рознице просят 71 тысячу рублей, "серые" же продавцы отпускают его за 45–50 тысяч — на треть дешевле.

Минус "серых" смартфонов — отсутствие гарантии: на них распространяется только закон о защите прав потребителя, по которому в случае неисправности ответственность несет продавец, сервисные центры же имеют право не принять гаджет на ремонт.

Но есть лайфхаки. К примеру, на американские iPhone XS, XS Max и XR распространяется международная гарантия, их владельцы могут уверенно обращаться в авторизованные сервисные центры без опасения, что в услугах им могут отказать.

Кстати, американские "серые" копии самые надежные. В них нет ограничений в отличие от смартфонов из других стран. К примеру, в iPhone из ОАЭ недоступна видеосвязь в FaceTime из-за местных ограничений, а в южнокорейских нельзя фотографировать без звука по аналогичным причинам.

Автор:
ДМ
Денис Марков
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