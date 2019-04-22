Драгоценные лайфхаки: как купить дорогой смартфон со скидкой

Дорогое мобильное устройство можно взять с большой скидкой, если сильно постараться. Лайф выбрал самые популярные способы.

Trade in

Один из способов получить солидную скидку на новый смартфон — сдать старый. По данным сети магазинов "Связной | Евросеть", опция набрала огромную популярность в России в 2019 году. Это хороший способ выгодно взять флагман.

Система оценит ваше мобильное устройство и отнимет эту сумму от стоимости нового смартфона. Выгодно ли ей воспользоваться, решайте сами. По личному опыту, в некоторых случаях лучше продать старый смартфон: старый iPhone 7 на 128 ГБ по Trade in оценивается в 11–15 тысяч рублей, тогда как на "Авито" смартфон можно продать за 18–20 тысяч.

Кешбэк

Реклама этих сервисов есть везде: у блогеров, в интернет-СМИ, в соцсетях. они ничего не забирают у пользователей и возвращают часть денег с покупки, а на них можно взять чехол и наушники. Ретейлеры платят им за привлечение клиентов, и часть прибыли получают покупатели. Так как конкуренция среди магазинов электроники высокая, кешбэк может достигать 30%.

Промокоды

Это способ получить мало кому доступную скидку и увеличить процент кешбэка. Чтобы воспользоваться им, на сайте магазина нужно ввести набор символов. Его можно найти на тематических площадках: в интернет-СМИ про технологии, у техноблогеров с YouTube. Количество людей, способных воспользоваться промокодом, ограничено. Вам повезёт, если вы первым откроете пост или видео, где будет указан набор символов для получения скидки, поспешите им воспользоваться.

Досрочное погашение кредита

Магазины часто предлагают рассрочку за товары, некоторые из них представляют собой обычный кредит. Если оформить договор, а через несколько дней погасить кредит в банке, вы получите телефон со скидкой, которой формально нет.

В договоре указывается стоимость товара с учетом скидки и плата за предоставление кредита, разбивающаяся на несколько месяцев. Погасив кредит досрочно, покупатель не будет платить за предоставление кредита каждый месяц и таким образом уменьшит стоимость смартфона. Да, банку это невыгодно, но у него нет прав запретить досрочное погашение кредита. На всякий случай нужно проследить, чтобы в договоре была указана возможность досрочного погашения без штрафов.

Дни рождения компаний

Ретейлеры и производители техники традиционно дают большие скидки в дни основания компаний. Это также могут быть и другие памятные даты: к примеру, Huawei весной прошлого года провела подобную кампанию в честь трехлетия на российском мобильном рынке. Тогда Honor 7X стоил на 15 тысяч дешевле розничной стоимости. Тут нужно внимательно следить за новостями: обычно о подобных распродажах говорится за неделю до их начала. Также стоит поторопиться — количество моделей, продающихся по скидке, обычно ограничено.

Дни больших скидок

11 ноября на AliExpress, "чёрная пятница", "киберпонедельник" — в эти дни продавцы устраивают масштабные распродажи, где скидки могут достигать 90%.

Общеизвестно, что ретейлеры подтасовывают цены в эти дни самыми разными методами. Могут перед акцией поднять стоимость, а потом опустить до обычного, а не скидочного уровня. Могут оставить цену прежней и указать стоимость на старте продаж, что используется с устройствами, которым более полугода. Лайф уже разбирался с подобными шагами на AliExpress и других площадках.

И тем не менее в дни масштабных распродаж можно выгодно взять смартфон. Есть большая вероятность ухватить прошлогодний флагман или бюджетник с жирной скидкой. Для этого нужно следить за изменением цен как минимум за неделю до старта кампании и сравнивать со стоимостью у других продавцов, "Яндекс.Маркет" в помощь.

Просто взять "серый" смартфон

Устройства у "серых" продавцов стоят гораздо дешевле. К примеру, за Samsung Galaxy Note 9 в официальной рознице просят 71 тысячу рублей, "серые" же продавцы отпускают его за 45–50 тысяч — на треть дешевле.

Минус "серых" смартфонов — отсутствие гарантии: на них распространяется только закон о защите прав потребителя, по которому в случае неисправности ответственность несет продавец, сервисные центры же имеют право не принять гаджет на ремонт.

Но есть лайфхаки. К примеру, на американские iPhone XS, XS Max и XR распространяется международная гарантия, их владельцы могут уверенно обращаться в авторизованные сервисные центры без опасения, что в услугах им могут отказать.

Кстати, американские "серые" копии самые надежные. В них нет ограничений в отличие от смартфонов из других стран. К примеру, в iPhone из ОАЭ недоступна видеосвязь в FaceTime из-за местных ограничений, а в южнокорейских нельзя фотографировать без звука по аналогичным причинам.