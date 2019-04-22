Samsung признали виновной в координации цен смартфонов и планшетов

Российское подразделение электронного гиганта координировало цены на восемь смартфонов и пять планшетов.

Федеральная антимонопольная служба признала Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты. Об этом сообщает РИА "Новости".

Компания признана виновной в нарушении части 5 статьи 11 закона "О защите конкуренции". Она координировала цены у ряда российских ретейлеров.

Дело против "Самсунг электроникс Рус компани" было возбуждено в конце февраля. Речь идёт о восьми смартфонах: Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J7 2017, а также о планшетах: Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE и Galaxy Tab 3 Lite 7.0.

ФАС отметила, что компания сотрудничала с ведомством в ходе расследования, а также внедрила антимонопольный комплаенс.